Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > "Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Para sayma&quot; görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.

Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, beyanları alınan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'la birlikte şüphelilerin sayısı 10'a yükselmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi bugün de devam edecek - GündemYargıtay'dan sonuç çıkmadıİYİ Partili Çömez'den, CHP Lideri Özgür Özel'e tepki: DEM'lilerden oy istesin - GündemİYİ Partili Çömez'den, CHP Lideri Özgür Özel'e tepkiDemokrat Parti'de istifa depremi! 600 üye AK Parti'ye geçti - Gündem600 üye AK Parti'ye geçtiBaharı beklerken kara kışa geri döndüler! 2 metreyi geçen karın altında kayboldular - GündemBaharı beklerken kara kışa geri döndülerPolisi önce ezmeye çalışıp sonra saldıran zanlı tutuklandı - GündemPolisi önce ezmeye çalışıp sonra saldırmıştıİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı - Gündemİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltıYola dökülen yağ kazaya sebep oldu - GündemYola dökülen yağ kazaya sebep olduResmen çamur yağacak! Orhan Şen uyardı, bu tarihlere dikkat - GündemOrhan Şen uyardı, bu tarihlere dikkatSerdar Alp’in suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil çok sayıda gözaltı var - GündemSerdar Alp’in suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı varArt arda meydana gelen depremler korkutmuştu! Naci Görür uyardı - GündemGörür, Adana ve Muğla depremlerinin ardından uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...