Pazarda 9 yaşındaki çocuğu iple bağladılar! 3 kişi gözaltında
İstanbul Sarıyer'de semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğu iple bağladılar. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından 3 şüpheli yakalandı, çocuk ise devlet korumasına alındı.
Sarıyer'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla iple bağlanan 9 yaşındaki bir çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyeti çalışma başlattı, üç şüpheliyi gözaltına aldı ve çocuğu koruma altına aldı.
- Sarıyer'de bir semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen 9 yaşındaki bir çocuk esnaf tarafından yakalanıp iple bağlandı.
- Olayın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.
- Yapılan incelemede çocuğun çaldığı ürünleri teslim ettiği belirlendi.
- Olayla ilgili R.M., A.A. ve A.G. olmak üzere üç kişi gözaltına alındı.
- Şüpheliler hakkında "çocuğun alıkonulması" suçundan işlem yapıldı.
- 9 yaşındaki çocuk, görevlilerce koruma altına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de kurulan bir semt pazarında, bir çocuğun esnaftan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp iple bağlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ TESLİM ETMİŞ
Yapılan incelemede, 9 yaşındaki çocuğun semt pazarı esnafı tarafından yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim ettiği belirlendi.
Olayla ilgili R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) gözaltına alındı. Haklarında "çocuğun alıkonulması" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Çocuğun, görevlilerce koruma altına alındığı öğrenildi.
