İstanbul Sarıyer'de semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğu iple bağladılar. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından 3 şüpheli yakalandı, çocuk ise devlet korumasına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de kurulan bir semt pazarında, bir çocuğun esnaftan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp iple bağlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ TESLİM ETMİŞ

Yapılan incelemede, 9 yaşındaki çocuğun semt pazarı esnafı tarafından yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim ettiği belirlendi.

Olayla ilgili R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) gözaltına alındı. Haklarında "çocuğun alıkonulması" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Çocuğun, görevlilerce koruma altına alındığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası