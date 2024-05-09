Pendik’te kadını, çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2024 15:21 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 15:32 - Güncelleme:

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Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek şahıs tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs yere düşürdüğü kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.