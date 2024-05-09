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Pendik’te kadını, çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek şahıs tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs yere düşürdüğü kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde iddiaya göre kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı. Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü.

ANBEN KAMERADA

Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp eden şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu. Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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