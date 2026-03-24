Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın askeri araç kazası sonucunda şehit düştüğünü duyurdu. MSB, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan yeni paylaşımda, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu açıklandı.

"VATAN SİZE MİNNETTAR"

Şehidin askeri araç kazası geçirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

KATAR’DA 3 ŞEHİT YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Yakın zamanda Katar'da teknik arıza nedeniyle düşen askeri helikopterden de yürekleri dağlayan bir şehit haberi gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı, bir TSK personeli ile ASELSAN personeli iki teknisyenin şehit olduğunu duyurmuştu.

Düşen helikopterin, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yaptığı ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

