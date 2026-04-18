Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucunda yakalanan M.Ç. isimli şahsa çeşitli suçlardan 515 bin lira ceza yazıldı. Alkollü olduğu tespit edilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenirken, polis aracıyla ilgili talebi ise ekipleri şaşırttı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.Ç., kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta yakayı ele verdi.

515 BİN TL CEZA YAZILDI

Bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.Ç.'nin 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. M.Ç.'ye 'dur ihtarına uymama', 'ikinci kez alkollü araç kullanma', 'ters yönden ilerleme', 'kırmızı ışık ihlali ve ehliyetine el konulduğu hâlde araç kullanma' suçlarından toplamda 515 bin TL idari para cezası yazıldı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Alkollü kadınlar ortalığı karıştırdı, sürücüye dehşeti yaşattılar

POLİS ARACINDA ARKA KISMA BİNMEK İSTEMEDİ

Öte yandan, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen M.Ç., polis aracında arka kısma binmek istemeyerek yolcu koltuğunda gitmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen M.Ç., polis arabasının arka kısmına bindirilerek karakola götürüldü.

