Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Aşırı sıcaklar geliyor!

Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinin pazartesi gününden itibaren aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Sıcaklıkların 5-6 gün süreci kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan günlük tahminde "Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

"ORMAN YANGINI RİSKİ VAR"

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşırı sıcak havaya karşı uyardı. Şen, sıcakların pazartesi gününden itibaren etkili olacağını ve 5-6 gün süreceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Pazartesi'den itibaren Marmara, Ege Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek. 11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın bol su tüketin açık renk bol giysiler giyin gözlük ve şapkayı unutmayın. Orman yangını riski var. Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin.

ANTALYA VE ADANA YANIYOR!

Bugün ise hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.

ADANA'DA TERMOMETRELER 44'Ü GÖRDÜ

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da ise termometreler sıcaklığı 44 derece gösterdi.

Meteorolojinin hava sıcaklığını 38 derece olarak belirlediği kentte, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 48 derece oldu.

Sıcak havadan bunalan çocuklar sulama kanallarına akın ederken, vatandaşlar ise serinlemek için parkları tercih etti.