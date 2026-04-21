Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündem olan “Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemleri siber saldırıya uğradı” iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada DMM “İddialar tamamen gerçek dışıdır. Herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir” denildi.

Bazı basın organlarında PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi.

‘PTT siber saldırıya uğradı’ iddiasına DMM’den yalanlama: Veri sızıntısı yok, 7/24 korunuyor

“VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLMEDİ”

DMM tarafından yapılan açıklamada iddialarının asılsız olduğu belirtildi. DMM “Güvenlik açığı tespit edilmedi” vurgusu yaptı.

"7/24 KORUNUYOR"

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Kurumun bilgi sistemleri, hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunmaktadır.

“ASILSIZ PAYLAŞIMLAR"

DM “Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir” diye belirterek, kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası