Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

'Diyarbakırlı Ramazan hoca' ve 'filozof' lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul'da bıçaklanarak öldürüllmüş, katil zanlısı ile dün öğle saatlerinde yakalanmıştı. Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın çay ocağına girdiği gibi Pişkin’i hedef aldığı ve göğsünden 3 kez bıçakladığı ortaya çıktı. 9 ayrı suç kaydı olan caninin, annesini de darp ettiği bu nedenle de aranması olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin iki gün önce Fatih’teki çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Pişkin'in ölümü sevenlerini hüzne boğarken saldırgan da dün öğle saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı Erkan B. sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

YÜRÜYEREK GELDİ, OTOBÜSLE KAÇTI

Katil zanlısının olay yerine Zeytinburnu’ndan yürüyerek bir buçuk saatte geldiği belirlenirken, cinayeti işledikten sonra bir kişiden sigara alıp içtiği ve Aksaray’dan otobüse binerek Hacıhüsrev’e gittiği tespit edildi. Hacıhüsrev’de yapılan arama çalışmalarının ardından zanlının yaşadığı yeri tespit edilirken saldırgan Erkan B. de kıskıvrak yakalandı.

KAHVEYE GİRDİĞİ GİBİ BIÇAKLAMIŞ

Erkan B.’nin çay ocağına girdiğinden doğrudan Ramazan Pişkin’e yöneldiği hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.’nin babasının da Pişkin’in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu Ramazan Pişkin’i de bu sebeple tanıdığı belirlendi.

ANNESİNİ DARPTAN ARANIYORMUŞ

9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.’nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının ifadesinin alınması bekleniyor.