Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı bacağından vurdu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 6 Mart 2024 23:16 - Güncelleme: 6 Mart 2024 23:17 - Güncelleme:

Kocaeli, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri / Ajanslar

Kocaeli'de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinlerini sahura uyandırmak için davul çalmak isteyen bir kişi muhtardan izin alamayınca, muhtarı tabanca ile vurdu. Saklandığı yerde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.