Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı bacağından vurdu
Gündem Haberleri / Ajanslar
Kocaeli'de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinlerini sahura uyandırmak için davul çalmak isteyen bir kişi muhtardan izin alamayınca, muhtarı tabanca ile vurdu. Saklandığı yerde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a söyledi. İddiaya göre Metin Kaplan ise Samet Ş'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek, teklifini reddetti.
BACAĞINDAN VURUP KAÇTI
Samet Ş. ise yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'ın sağ bacağına ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı hastaneye götürdü. Kaplan tedavisinin ardından taburcu edildi.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Samet Ş.’nin Derince ilçesindeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan davulcu Samet Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar