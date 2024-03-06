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Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı bacağından vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Kocaeli, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Kocaeli'de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinlerini sahura uyandırmak için davul çalmak isteyen bir kişi muhtardan izin alamayınca, muhtarı tabanca ile vurdu. Saklandığı yerde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a söyledi. İddiaya göre Metin Kaplan ise Samet Ş'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek, teklifini reddetti.

Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı bacağından vurdu - 1. Resim

BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Samet Ş. ise yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'ın sağ bacağına ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı hastaneye götürdü. Kaplan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı bacağından vurdu - 2. Resim

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Samet Ş.’nin Derince ilçesindeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan davulcu Samet Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı bacağından vurdu - 3. Resim

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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