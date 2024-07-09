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Navalnıy'nin ölümünden Putin'i suçlamıştı Rusya Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama kararı çıkardı

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Navalnıy&#039;nin ölümünden Putin&#039;i suçlamıştı Rusya Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama kararı çıkardı
Putin, Navalny, Rusya, Haber

Gündem Haberleri

Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardı.

Putin'in en büyük rakipleri arasında gösterilen ve cezaevinde tutulan Rus muhalif Alexei Navalny, Şubat ayında hayatını kaybetmişti. Rusya'dan ölümünün ardından Navalny'nin eşi hakkında dikkat çeken karar geldi.

NAVALNY'NİN EŞİ HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Basmannıy Mahkemesi, cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Navalnaya aleyhine açılan davanın görüldüğü ve soruşturma kapsamında Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğine hükmedildi. Mahkeme, bu gerekçeyle Navalnaya hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.

Öte yandan Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalnıy'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti. Navalnıy'nin ölümünün ardından Navalnaya, eşini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü öne sürmüştü.

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