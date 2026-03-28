Sakarya'nın Hendek ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı korku yüzünden resmi belgeli kurusıkı tabancayı aldığı için 2 ayrı iş yerinden çıkarıldı. Belediye yetkililerine birçok kez şikayette bulunan kadın, "Madem benim ve çocuklarımın canı değersiz, benim içinde belediye başkanının canı değersiz. Bana değer vermeyen belediyeye ben de değer vermem" sözleriyle gündem oldu.

Hendek ilçesi Sarıdere Mahallesi'nde yaşayan Emine Topal isimli kadın, işe gitmek için kullandığı güzergahta bulunan sokak köpeklerinin saldırısı sebebiyle büyük korku yaşadı.

Daha önce köpeklerin saldırısı neticesinde yaralanan kadın, üç kez kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldı. Yaşadığı korku yüzünden resmi belgeli kuru sıkı tabanca temin etti.

Köpeklerin saldırması korkusuyla tabancayla işe giden kadın, silahının fark edilmesinden dolayı işten çıkartıldı.

Emine Topal'ın işe gitmek için yürümek zorunda olduğu yol

Benzer durumu çalıştığı son iki fabrikada da yaşadığını öne süren Topal, sokak köpeklerinden duyduğu korku sebebiyle yanında taşıdığı kurusıkı tabanca yüzünden işsiz kaldığını dile getirdi.

Hendek Belediyesi Beyaz Masa yetkililerine ise defalarca köpeklerin fazlalığından ve saldırganlığından dolayı şikayetçi olduğunu aktaran Topal, herhangi bir önlem alınmadığını ifade etti.

"BACAĞIMDAN ISIRDI, KUDUZ AŞISI OLDUM"

Köpekler tarfından uğradığı saldırıyı anlatan Emine Topal, "8 sene önce köpek saldırdı bana ve boynunda yaklaşık 3 metrelik zincir olduğu için kaçmadım ancak zincir kopukmuş ve bacağımdan ısırdı, kuduz aşısı oldum. Mahallemiz kırsal bölgede kalıyor ve geceleri dışarı çıkamıyoruz." diyor.

Topal sözlerine şöyle devam ediyor:

"JANDARMAYA BAŞVURDUM"

"Ben de korkutmak gayesiyle jandarmaya başvurdum resmi belgeli kurusıkı tabanca aldım.

Bu köpek meselesine kimse bir çözüm bulmuyor. Akşamdan köpekleri almaya geliyorlar ama köpekler bu aracı tanıdıkları için fındıklık bahçesine kaçıyor ve köpekleri almaya gelen kişiler peşlerinden gitmiyor.

Bazen de akşamdan topladıkları köpekleri de sabah saatlerinde bölgede bulunan inşaat sahasında görüyorum.

"SES DALGASI YAYAN BİR CİHAZ İŞE YARAMADI"

Ben iş yerine kurusıkı tabancayla gidiyordum sabah saatlerinde işe gittiğim için 12-18 sokak köpeğiyle karşılaşıyordum.

Ben silahla gittiğim için işten çıkartıldım. Silah taşımam sorun olduğu için ben de son çare olarak köpek kovduğu söylenen ses dalgası yayan bir cihaz aldım ama bir işe yaramadı.

"SON ÇALIŞTIĞIM YERDEN DE ÇIKARTILDIM"

Silah taşımaya devam ettim ve ikinci çalıştığım yerden de bu sebeple çıkartıldım. Bu durumdan rahatsız olduğum için Hendek Belediyesi'nde beyaz masaya defaten gittim ve beni onaylayarak geçiştirdiler.

Madem benim ve çocuklarımın canı değersiz, benim için de belediye başkanının canı değersiz. Bana değer vermeyen belediyeye ben de değer vermem. En son çalıştığım iş yerinde de aynı durumla karşılaştım.

Ben durumumu anlattıktan sonra bana silahı getiremeyeceğimi ve eve bırakıp geri gelmemi söylediler.

Bu durum sonrasında yaklaşık iki hafta sonra son çalıştığım yerden de çıkartıldım. Sebebi ise kurusıkı tabancayı iş yerine getirmemdi"

Haberle İlgili Daha Fazlası