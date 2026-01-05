Şam kaynakları, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymadığını, yeni şartlar dayattığını ve entegrasyon sürecinin çıkmaza girdiğini belirtirken, sahadaki askerî hareketlilik operasyon ihtimalini güçlendirdi.

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG’nin, Şam hükûmetine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı’nın süresi 31 Aralık itibarıyla sona ererken dün bir görüşme daha gerçekleşti. Başkent Şam’da görüştüğümüz kaynaklar, terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı’na uymamasının yanında yeni şartlar dayattığını ve sürecin başarısız olduğu bilgisini paylaştı.

"DAHA FAZLA TOLERANS GÖSTERMEYECEĞİZ"

Gazetemize bilgi veren kaynak, örgüt yönetiminin medya yolu ile birtakım manipülasyonlara başvurduğu, uzlaşmadan uzak ve sürekli değişen bir ajanda ile masaya oturduğunu aktardı. Bu ajandanın bölge gerçeklerinden uzak bir mahiyet taşıdığını kaydeden Suriyeli yetkili, şunları kaydetti:

Bize siyasi, askerî, ekonomik bazlı sürekli yeni şartlar dayatan bir PKK/SDG var. Petrol alanları, barajlar, sınır hattı, güvenlik ve siyasi yapıya ilişkin üniter yapımızı yok sayan isteklerde bulunuyorlar. Bununla birlikte Türkiye’nin rolünden rahatsızlar. Batılı ülkeleri denkleme dâhil etme iradesi de bir diğer dikkat çekici unsur. Mevcut şartlarda herhangi bir uzlaşı ya da entegrasyon mümkün görünmüyor. Farklı alternatiflerin devreye girmesi kaçınılmaz. Devam eden ve sonu belirsiz oyalama taktiklerine daha fazla tahammül gösterilmeyecek. Zira bu manzara üniter bütünlük yanında ekonomi, ulaşım, ticaret, yatırım ve genel anlamda normalleşmemizi olumsuz etkiliyor. Daha fazla tolerans göstermeyeceğiz.

Öte yandan Şam görüşmesine paralel Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın aşiretlerle ilgili başdanışmanı Cihad İsa bölge aşiret liderlerini Deyr El-Zor’da topladı. Sahada askerî hareketlilik ise yoğun bir biçimde devam ederken, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine operasyonun kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

