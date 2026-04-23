Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ağırlıklı olarak CHP’li belediyeler üzerinden ilerlediği yönündeki eleştiriler tartışılmaya devam ederken, Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar yalnızca muhalefet belediyelerinin değil, AK Partili ve MHP’li bazı belediyelerin de gündemde olduğunu vurguladı. Tayyar, “Bazı dosyalar olgunlaşıyor, bir-iki belediye için operasyon ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde belediyeler nezdinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, kamuoyunda geniş bir tartışma alanına dönüştü.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi gibi CHP yönetimindeki yerel yönetimlere odaklanan soruşturmalar, son olarak Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden el çektirilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Bu süreçte yargılamaların ciddiyeti kadar, operasyonların siyasi dağılımı da eleştiri konusu olmaya başladı. Kamuoyunda soruşturmaların tek taraflı ilerlediği ve Cumhur İttifakı belediyelerine karşı benzer bir tutum sergilenmediği iddiaları dile getirilirken, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında bu konuya dair çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Program konuğu olan AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar, rüşvet çarkının yerel yönetimlerde ne denli sistematik bir hal aldığına dair önemli bir anekdot paylaştı.

Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak yorum: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali var

Bir zincir market yöneticisinin kendisine anlattıklarını aktaran Tayyar, Antalya civarında yaşandığı tahmin edilen bir olayda, ruhsat işlemleri için belediye tarafından sürekli maddi taleplerle karşılaşıldığını belirtti. Şirket yetkilisinin, operasyonların başlamasının ardından kendisinden tekrar ödeme istenmesi üzerine "itirafçı olurum" tehdidinde bulunarak işlemlerini herhangi bir bedel ödemeden tamamlatabildiğini ifade etti. Tayyar, bu durumun birçok noktada rüşvetin bir "sorun çözme mekanizmasına" dönüştüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Soruşturmaların kapsamı konusundaki eşitsizlik iddialarına da değinen Şamil Tayyar, sadece muhalefet belediyelerinin değil, AK Parti ve MHP'li belediyelerin de mercek altında olduğunu savundu.

"OPERASYON İHTİMALİ YÜKSEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına atıfta bulunan Tayyar sözlerine şöyle devam etti:

"AK Partili ve MHP'li belediyelerin üzerine gidilmediği kaygısı varsa geçen bir TV yayınında Adalet Bakanı'mızın bir ifadesi vardı, zannediyorum 30 civarında bir soruşturma dosyasından bahsetti. 'Şu ana kadar bu belediyelere bir işlem yapılmadıysa bu, yapılmayacağı anlamına gelmez. Belki bazı dosyaların daha olgunlaşmadığından da söz edilebilir.' Mealen söylüyorum, böyle bir cümlesi vardı.

Bu sözün arkasına baktığımızda birkaç yerle ilgili dosyaların oluştuğunu, bir-iki yerle ilgili de operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum."

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek 21 Nisan Salı günü katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem yapıldığını, 13 başkana mahkumiyet verildiğini, 7 başkanın yargılamasının devam ettiğini ve beraat/takipsizlik/düşme sayısının ise 10 olduğunu söylemişti.

