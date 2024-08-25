Samsun'da orman yangını! 50 dönüm alan zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Biri polis 2 kişi etkilendi

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Biri polis 2 kişi etkilendi

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle orman yangınlarında yurt genelinde büyük artış yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından alevler yükselirken, son haber ise Samsun'dan geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Karadoruk Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri, orman itfaiyesi ve SASKİ ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

50 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekipler yangını söndürerek kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.