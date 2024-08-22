Samsun'da denize giren 90 yaşındaki adam, az kalsın canından oluyordu
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da serinlemek için denize giren 90 yaşındaki şahıs, ölümden döndü. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İncesu Yalı Mahallesi 6086. Sokak'ta bulunan Kanarya Kampı sahiline giden Çorum'dan geldiği öğrenilen 90 yaşındaki S.S., serinlemek için denize girdi.
AKINTIYA KAPILDI
Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı