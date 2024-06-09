Şanlıurfa'da binlerce dönümlük arazide yangın çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da TİGEM'e ait ekili arazide yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Binlerce dönümlük arazi ekinler tehlike altına girdi. Yangına müdahaleler sürüyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle binlerce dönümlük ekili arazinin tehlike altında olduğu belirtildi.
BİNLERCE DÖNÜMLÜK ARAZİ TEHDİT ALTINDA
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı.
MÜDAHALELER SÜRÜYOR
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı