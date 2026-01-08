İstanbul’da etkisini gösteren lodos sonrasında deniz kenarında dev dalgalar oluştu. Fırtınanın etkisi ile Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan bir deniz feneri denize düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün şiddetli fırtına uyarısı yaptığı İstanbul’da fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Marmara'da etkili olan rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi buldu. Lodos nedeniyle sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluştu.

Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri şiddeti rüzgarın etkisiyle denize devrildi. Korkunç anlarda yaralanan kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

Denize düşen fenerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılacağı ifade edildi.

“BALIKÇILARIMIZA KILAVUZ EDİYORDU”

Kireçburnu Mahallesi muhtarı Çağlar Coşkun, olay sonrasında şunları söyledi:

Deniz fenerimiz fırtınaya dayanamadı ve denize düştü. Çok şükür bir can kaybımız yok sadece ufak bir maddi hasarımız var. 10 metre yüksekliğindeki fenerimiz denize düştü. Tarihi bir fenerimizdi. Birinci derece fener olmamakla beraber, balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi. Tek sevindirici tarafımız bir can kaybı olmaması. Yetkili arkadaşlarımız gelip olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. Bir an önce yenisinin dikilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Kıyı emniyetimiz gerekli tespiti yaptıktan sonra bunun çıkarılmasıyla ilgili hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini iletti. O saatte aşırı derecede rüzgar olmasından dolayı dışarıda kimse yoktu. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın haber vermesiyle beraber olay yerine geldik ve bu sahneyle karşılaştık"

“DENİZLE BERABER SALLANIYOR”

Restoran sahibi Kenan Yıldız ise, fırtına nedeniyle çatılarda da problem yaşandığına dikkat çekti:

Büyük tekneler var, gırgır tekneleri var. Onları her akşam ya da böyle arada bir gelip buna bağlıyorlar. Bağlarken de bunu biliyorsunuz denizle beraber sallanıyor. Şiddetli bir fırtınaydı. Ondan onun etkisinden dolayı da zaten devrildi. Can kaybımız yok. Gereken önlemler zaten Kıyı Emniyeti ve belediye tarafından alındı.

