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    Şehidin hayaliydi: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya çadırda kalan aileye ev alacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahramanlarımızdan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberinin, çadırda kalan depremzede ailesine verildiği anlardaki görüntüler yürekleri dağladı. Şarkıcı Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya ise şehidin ailesine ev hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

    Şehidin hayaliydi: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya çadırda kalan aileye ev alacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 Mehmetçiğine ağlıyor. Kahreden haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı.

    Şehadet haberlerinin bir bir ulaştığı baba ocakları Türk bayrakları ile donatıldı, en acı kare ise Kahramanmaraş'tan geldi.

    AİLESİ ÇADIRDA KALIYORDU

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki depremzede ailesine, baba ocağına acı haber ulaştı.

    Şehidin hayaliydi: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya çadırda kalan aileye ev alacak

    Şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin evlerinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenilmişti. 

    Şehidin hayaliydi: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya çadırda kalan aileye ev alacak

    HALUK LEVENT VE HASAN CAN KAYA EV ALACAK

    Şehidin ailesinin çadırda kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesine yardımlar yapan Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya, konser ve gösteri geliriyle şehit ailesine ev almak için harekete geçti.

    Haluk Levent, sosyal medya hesabı X'ten şu paylaşımı yaptı:

    "Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve @kayahasancan kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız."

    Şehidin hayaliydi: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya çadırda kalan aileye ev alacak

    AİLESİNE EV SÖZÜ VERMİŞTİ

    Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

    "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitÇadırDepremzedeHaluk Levent
    Haberler > Gündem > Şehidin hayaliydi: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya çadırda kalan aileye ev alacak
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