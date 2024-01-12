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    Alçak saldırı sonrası F-16'lar peş peşe havalandı, Irak'ın kuzeyine bomba yağıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki alçak saldırısı sonrası 5 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonlar sürüyor. Öte yandan Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı üssünden peş peşe havalanan F-16'lar bölgedeki terör hedeflerini vurmaya başladı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindendaki hain saldırıda 6 askerimizin şehadete ulaştığını duyurdu.

    Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 7 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 12'sinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    TERÖR YUVALARINA BOMBARDIMAN

    MSB'den yapılan açıklamada, komandolar operasyonlarını aralıksız sürdürürken F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vurmaya başladı.

    Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı üssünden peş peşe havalanan F-16'lar bölgedeki terör hedeflerini imha etmek üzere bombardıman yağdırdı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Alçak saldırı sonrası F-16'lar peş peşe havalandı, Irak'ın kuzeyine bomba yağıyor
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