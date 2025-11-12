Şehit Serdar Uslu'nun ailesine acı haber verildi! Duyanları kahreden detay...
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.
Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalanarak Türkiye'ye doğru yola çıkan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.
Şehitlerimizin acı haberleri ailelerine gece saatlerinde verilirken, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi Bursa'daki anne ve babasına ulaştırıldı.
EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Askeri yetkililer, Şehit Uslu'nun Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya şehadet haberini verdi.
Eve gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti.
Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU
Öte yandan askeri yetkililer, 39 yaşındaki Uslu'nun şehadet haberini Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki evinde eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde verdi.
Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin 3 yıl önce evlendiği, eşinin ise 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.