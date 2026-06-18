Seyhan Belediye Başkan Vekili Akkan itiraf etti: 700 işçiden 400’ü işe gelmeden maaş alıyor
Hasibe Akkan “Bankamatikçi 400 kişiyi işe çağırdık, bekliyoruz ama gelen yok” dedi.
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak Hasibe Akkan seçildi.
- Belediyede görevli yaklaşık 700 temizlik personelinden sadece 300'ü sahada çalışıyor.
- Yaklaşık 400 personel maaş almasına rağmen işe gitmiyor.
- Başkan vekili Hasibe Akkan, "bankamatikçi" olarak adlandırdığı işe gelmeyen personeli göreve çağırdıklarını belirtti.
- Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, işsizlik varken işe gelmeyene maaş ödenmesini sorguladı.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilen Hasibe Akkan döneminde, ilçedeki çöp toplama problemi ve belediyenin personel yapısına ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine oturdu.
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Belediye bünyesinde görevli yaklaşık 700 temizlik personelinden yalnızca 300’ünün aktif olarak sahada çalıştığı, yaklaşık 400 personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediği ortaya çıktı.
Hasibe Akkan, belediye meclis toplantısında bir meclis üyesinin personel krizine ilişkin sorusunu cevaplarken “Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz ama gelen yok” dedi.
Mecliste konuşan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik “Bu kadar işsiz varken, işe gelmeyene nasıl maaş ödersiniz?” diye sordu.