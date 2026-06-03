Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dosyaları Ankara’ya gönderildi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki rüşvet ve kurultay delegelerini etkileme iddialarına ilişkin soruşturmalarda yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara'ya gönderdi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı aldı.
- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen dosya yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.
- Bu soruşturma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin para talebi iddialarını kapsıyor.
- Ayrıca, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada da yetkisizlik kararı verildi.
- Bu soruşturmada, şüphelilerin telefon incelemeleri ve beyanları doğrultusunda kurultay sürecinde delegelerin iradesini etkilemeye yönelik eylemler değerlendirildi.
- Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla yürütülen dosya da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "rüşvet" ve "kurultayda delegelerin iradesini etkileme" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda yetkisizlik kararı verdi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında yürütülen dosyalarda yetkisizlik kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 2024 yerel seçimlerinde Böcek’in yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin para talebi iddialarına yönelik tanık beyanları ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerin değerlendirildiği belirtildi.
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Söz konusu iddialar kapsamında Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma dosyasının tefrik edildiği, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada da benzer şekilde yetkisizlik kararı verildiği bildirildi.
Soruşturmada, bazı şüphelilerin telefon incelemeleri ve ikrar içerikli beyanları doğrultusunda, kurultay sürecinde delegelerin iradesini etkilemeye yönelik eylemler iddiasının değerlendirildiği aktarıldı.
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Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla yürütülen dosyada da yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği kaydedildi.