Sigara içilmez uyarısı hastanede bitti: Uçan tekmelerle darbettiler

Ankara'da iki ailenin kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

Ankara'da iki ailenin kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

Okmeydanı'nda bir dükkana sigara içerek giren şahıs ve esnaf arasında çıktı. Esnafın 'Burada sigara içmeyin' uyarısına aldırış etmeyen adamla çıkan tartışmaya mahalleli de katıldı. Yumruk ve uçan tekmelerle darbedilen adamın kafası kırılırken olay anı kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz yaz Okmeydanı semti Kaptanpaşa Mahallesi’nde telefon satışı yapan bir işyerinde meydana gelen olayda, Erdi Çavuşoğlu’nun dükkanına akşamüstü bir müşteri girdi.

Ancak ağzında sigarayla işyerine giren şahsı, Çavuşoğlu sigara içmemesi ve atması yönünde uyardı. Ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak Çavuşoğlu’na bağırmaya başladı.

KÜFÜR ETTİ ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Esnafın da bağırarak karşılık vermesi üzerine semtteki bir grup genç, dükkanın önüne geldi. Yaşanan tartışmada şahıs gençlere küfür de edince ortalık karıştı. Gençlerin hep birlikte saldırdığı şahıs yumruklarla darbedildi.

Esnaf araya girip şahsı uzaklaştırdı ancak gençlerden biri şansa uçan tekme atınca tekrardan ortalık karıştı. Darbedilen adam uzaklaştırılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

DÜKKAN SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan esnaf Erdi Çavuşoğlu, “Müşteriyi sigarayla girmemesi konusunda uyardık. Ona rağmen sigarayla dükkana girdi. Ardından sinirlenerek, ’Hemen işlemimi yap, gideceğim’ dedi.

Tekrar içeride sigarayla dolanmaya devam etti. Kendisini, ‘İçeride müşteriler rahatsız oluyor, sigara ile girmek yasak’ diyerek tekrar uyardım. İşlemini de yapmadığım için kendisi sinirlendi. Daha sonra sinirlenerek bağrışmaya başladık. Sesleri duyan diğer arkadaşlar da onu, ‘Sigarayla girmeni istemiyor, o da haklı’ diyerek uyardılar. Onlarla biraz atıştılar. İki tarafın tansiyonu yükselince birbirine girdiler” ifadelerini kullandı.

KAFASI YARILDI

Çavuşoğlu, “Arkadaşın elinde ne vardı hatırlamıyorum. Arkadaşın kafası yarıldı. Diğer esnaf arkadaşlar da araya girdiler ve ayırdılar. Sonrasında polis geldi ve müdahale etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Arkadaş, ‘Hepinizi aldıracağım, şikayetçiyim’ diye tehditler savurarak hastaneye gitti. Daha sonra ortak arkadaşlar araya sokularak barıştık. Devamlı gelip giden bir müşteriydi ancak kendisini tanımıyorum” dedi.

Öte yandan olayla ilgili hastanede tedavi olan şahsın emniyete gittiği ancak şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.