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    Siirt'te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasak

    Siirt Valiliği tarafından provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 6 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

    Siirt&#039;te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasak
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Siirt'te, provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisinin sağlanması için 6 gün gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.

    Konuya ilişkin Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 26/12/2023 günü saat 00.01'den 31/12/2023 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

    Düzenleyen: Ayşe Nur Başol - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SiirtYasak
    Haberler > Gündem > Siirt'te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasak
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