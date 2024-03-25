Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yattı

Mersin'de yapımı yeni tamamlanan bir bina yan yatmaya başladı. Durumun fark edilmesi sonrası yan tarafı kazılan bina yanındaki binada da tehlikeye yol açtı.

6 Şubat felaketinin ardından vatandaşlar ve yerel yönetimler binaların güvenirliğine dikkat kesildi. Eski binaların dönüşümü konuşulurken Mersin'de yapımı yeni tamamlanan bir bina paniğe neden oldu.

Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı.

YAN TARAFI DA KAZILDI

Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.