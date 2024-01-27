Son araç da tarlaya uçtu! Sürücülerin 'kabus yolu'

Bursa'da, herhangi bir tabela ya da bariyerin olmadığı keskin virajlı yolda neredeyse her gün bir kaza meydana geliyor. Son olarak bir sürücü virajı fark edemeyince otomobiliyle tarlaya uçtu. Sürücü yaşadığı şaşkınlığı, "Yol bir anda bitti, ilk defa böyle bir yol görüyorum" sözleri ile ifade etti.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Ocak 2024 10:21 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme:

Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı