Son araç da tarlaya uçtu! Sürücülerin 'kabus yolu'
Bursa'da, herhangi bir tabela ya da bariyerin olmadığı keskin virajlı yolda neredeyse her gün bir kaza meydana geliyor. Son olarak bir sürücü virajı fark edemeyince otomobiliyle tarlaya uçtu. Sürücü yaşadığı şaşkınlığı, "Yol bir anda bitti, ilk defa böyle bir yol görüyorum" sözleri ile ifade etti.
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesindeki sokak sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Herhangi bir bariyerin ya da tabelanın olmadığı sokaktaki keskin viraj nedeniyle her gün bir kaza yaşanıyor.
Son olarak Yavuz Kaya idaresindeki otomobil, 1. Yamaç Sokak üzerinde bulunan keskin virajı fark edemedi.
Virajı fark edemeyen sürücü, 3 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kaya ve beraberindeki yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
'YOL BİR ANDA BİTTİ'
Takla atan otomobil, çekici yardımıyla tarladan çıkarılırken sürücü Yavuz Kaya yaşadığı şoku ise şu sözlerle anlattı:
"Ben aracımla seyir halindeyken yol bir anda bitti. Önlem alınmamış, bariyer yok. Bu şekilde bırakılmış bir yol, ben de Bursa’nın yabancısıyım. 50 kilometre hız ile seyir halindeydim. Yol bir anda keskinleşince toparlayamadım. Otomobilde ben, kızım ve hanımım vardı. Çok şükür yara almadan kurtulduk. Tabela falan da koyulmamış, yetkililerden bu yola bir bariyer yapmalarını rica ediyorum."
Öte yandan, vatandaşlar bu yol için yetkililerin bariyer önlemi almasını istiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı