Sosyal medyada tehlikeli akım! Çocuklar arasında yayılmaya başladı...

Sosyal medyada çocuklar arasında yayılan tehlikeli akım gündem oldu. Esenyurt'ta çekildiği öne sürülen görüntülerde çocukların oyun adı altında birbirlerinin boynunu sıkarak bayılttığı görüldü. 

Sosyal medya platformlarında yayılan tehlikeli akımlara bir yenisi eklendi. Çocuklar bu defa "boğaz sıkma" oyununa merak saldı.

BOĞAZI SIKIP BAYILTIYORLAR

Esenyurt'ta çekildiği öne sürülen görüntülerde çocukların gülüşmeleri arasında boğazı sıkılan çocuklar baygınlık geçiriyor ve kısa sürede arkadaşları tarafından tokatlanarak ayılıyorlar.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada çıkan tehlikeli akıma tepki yağıyor.

 

