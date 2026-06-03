Singapur’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, bugün de Endonezya’ya geçecek. Görüşmelerindeki ana başlıklardan biri Ankara ve Cakarta arasındaki savunma sanayii alanındaki iş birliğinin Hafta sonu altı geliştirilmesi olacak

Yeşim Eraslan ANKARA - Ankara ile Cakarta arasındaki stratejik ortaklık yeni bir aşamaya taşınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün gerçekleştireceği resmi Endonezya ziyareti, iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii, ekonomi, teknoloji ve bölgesel güvenlik alanlarında derinleştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.



Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade doğrultusunda Türkiye-Endonezya ilişkilerinin tüm alanlarda daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Ankara ve Cakarta arasında son yıllarda ivme kazanan stratejik ortaklığın, siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomi, savunma, teknoloji ve bölgesel iş birliği alanlarında daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Stratejik ortaklık masada! Bakan Fidan bugün Endonezya'yı ziyaret edecek

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

Temasların en önemli başlıklarından birini iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği oluşturacak. Bakan Fidan’ın görüşmelerde, devam eden savunma sanayii projelerinin mevcut durumunu değerlendirmesi ve geleceğe dönük yeni iş birliği imkanlarını ele alması bekleniyor.

Stratejik ortaklık masada! Bakan Fidan bugün Endonezya'yı ziyaret edecek

HEDEF: 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Görüşmelerde ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi de önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bakan Fidan’ın, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi doğrultusunda altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda sektörlerinde ortaklıkların geliştirilmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Stratejik ortaklık masada! Bakan Fidan bugün Endonezya'yı ziyaret edecek

GAZZE İÇİN ORTAK DİPLOMATİK ÇABA

Türkiye ve Endonezya’nın Gazze’deki gelişmeler konusunda sürdürdüğü yakın eş güdümün de görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan, Filistin’de adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla ortak diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini vurgulayacak, ayrıca İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki uygulamaları ile Lübnan’daki işgalini genişletmesine karşı uluslararası toplumun harekete geçirilmesi yönündeki ortak çabalara işaret edecek.

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BÖLGESEL GÜVENLİK DOSYALARI MASADA

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Bu çerçevede İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya’daki durum ile Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik ortamına ilişkin görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Tarafların, Birleşmiş Milletler, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği), MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) ve D-8 başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğini de değerlendirmesi bekleniyor.

YDSK SÜRECİ İLERLİYOR

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı 12 Şubat 2025 tarihinde Endonezya’da gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantının ise 2027 yılında Türkiye’de düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, toplantı öncesinde hazırlık niteliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.



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