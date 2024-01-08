Su samurunun Pülümür Çayı’nda keyif yaptığı anlar kamerada

8 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 12:03

'Nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları, Tunceli sınırları içerisinde yer alan Pülümür Çayı’nda görüntülendi.

Cep telefonu kamerası ile bir süre kayıt altına alınan su samurları daha sonra gözden kayboldu.

DÜN DE SİNOP’TA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Dün de Sinop’ta yer alan kent içi liman mevkiindeki bir balıkçı teknesinin üzerine çıkan su samuru kimseye aldırış etmeden, balıkçı ağlarının üzerinde kaşıntısı gidermeye çalışmıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansımıştı.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.