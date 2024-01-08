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    Su samurunun Pülümür Çayı’nda keyif yaptığı anlar kamerada

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Nesli tükenme tehlikesinde bulunan su samuru, Pülümür Çayı’nda görüntülendi. Dün de Sinop’ta balıkçı teknesinde bir su samurunun keyif yaptığı görüntüler izleyenleri neşelendirmişti.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    'Nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları, Tunceli sınırları içerisinde yer alan Pülümür Çayı’nda görüntülendi.

    Cep telefonu kamerası ile bir süre kayıt altına alınan su samurları daha sonra gözden kayboldu.

    DÜN DE SİNOP’TA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    Dün de Sinop’ta yer alan kent içi liman mevkiindeki bir balıkçı teknesinin üzerine çıkan su samuru kimseye aldırış etmeden, balıkçı ağlarının üzerinde kaşıntısı gidermeye çalışmıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansımıştı.

    Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

    Su SamuruTunceliPülümür Çayı
    Haberler > Gündem > Su samurunun Pülümür Çayı’nda keyif yaptığı anlar kamerada
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