Suça karışan çocukların ailelerinin cezalandırılmasına karşı çıkanlar var. Hukukçular “Çocuk suç işledi diye aileye ceza verilmiyor. Gözetim, bakım ve eğitim yükümlülüklerini ihlal ettiği için aileye yaptırım öngörülüyor” dedi.

GAMZE ERDOĞAN- Suçlu çocuğun ailesine de ceza verilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar sürerken, hukukçu Oğuz Demir konuyu gazetemizde değerlendirdi.

Demir, hukuki olarak aileye karşı doğrudan bir cezalandırma yoluna gidilemeyeceğinin altını çizerek, “Türk Ceza Kanunu (TCK) 233’te aile yükümlülüğünden doğan yükümlülüklerin ihlali diye bir suçumuz var. Ancak bu suç şikâyete tabi. Mağdurun şikâyetçi olması gerekiyor. Aileye karşı doğrudan bir cezalandırma yoluna gidemiyoruz” dedi.

'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu

Demir, “Ailenin cezalandırılması bence, suçta ve cezada şahsilik ilkesine aykırı bir durum değil. Biz burada, çocuk suç işledi diye aileye ceza vermiyoruz. Bu durum, çocuğun işlediği fiille doğrudan bağlantılı değil. Aile, gözetim, bakım ve eğitim yükümlülüklerini ihlal ettiği için bir hukuki yaptırım öngörülüyor. Nitekim Avrupa’da da bunun örnekleri var. Bence bu düzenlemeye karşı çıkılmamalı” diye konuştu.

TCK’nın “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenen 233. maddesinin genişletilmesi yoluna gidilebileceğini ifade eden Demir, “Suçun şikâyete tabi olmaktan çıkarılıp resen soruşturulan bir hâle getirilmesi ya da çocuk suç işlediğinde bunun nitelikli hâl sayılması söz konusu olabilir” dedi.

