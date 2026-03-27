Çocuk suçluluğunda tablo ağırlaşıyor. Meclis gündemindeki düzenlemeye göre; çocuğunu suçtan uzak tutamayan, koruma ve gözetim görevini ihmal eden anne babalar için hapis yolu görünüyor.

ESMA ALTIN - Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış ve suç profillerindeki değişim, yasal mevzuatta köklü reformları gündeme getirdi. Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonunda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, sadece çocukların değil, bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelerin de sorumluluğunun artırılması planlanıyor.

Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve şikâyete bağlı olan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Komisyonda önemli açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile etkisine dikkat çekerek “12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GİRMEK İSTİYORLAR

Suç dünyasındaki ürkütücü değişime de değinen Başarangil, çocukların artık cezaevine girmeyi bir “sosyal statü” olarak gördüklerini vurguladı. ‘Karşılaştığımız profiller kitaplarda okunanlar gibi değil’ diyen Başarangil şöyle devam etti:

Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası