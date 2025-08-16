Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldı

Suriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye, Şam, Patlama, Bomba, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Mazze semtinde meydana gelen olayda, terk edilmiş bir aracın içine yerleştirilen bomba infilak etti. Bölge halkı paniğe kapılırken, olayı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Suriye’nin başkenti Şam’ın Mazze semtinde terk edilmiş bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

SANA haber ajansının aktardığına göre, patlama eski bir otomobile yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı. Batı Şam’ın birçok noktasından duyulan patlamada can kaybı yaşanmadı.

Suriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldı - 1. Resim

ŞAM'DA PATLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede çeşitli büyükelçilikler ve BM ofislerinin bulunması nedeniyle güvenlik güçleri alanı hızla kordon altına alarak soruşturma başlattı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, yetkililer herhangi bir şüpheli hakkında bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert sözler: Netanyahu artık bir problemTrump'ın karısı Melania Trump, Putin'e mektup yazdı! ABD Başkanı Alaska'da bizzat teslim etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'ın karısı Melania Trump, Putin'e mektup yazdı! ABD Başkanı Alaska'da bizzat teslim etti - GündemTrump'ın karısı Melania, Putin'e mektup yazdı!İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz - Gündemİdlib Düzileri: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmazBakan Fidan'dan Alaska diplomasisi! Rusyalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü - Gündem"Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır"İşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe - Gündemİşgal planı hazırlandı, orduya emir verildiProf. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var" - Gündem"3 fay hattı kesişiyor" diyerek uyardı!Karayollarında hız sınırları gözden geçirilecek! Trafik levhaları değişecek - GündemTrafik levhaları değişecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...