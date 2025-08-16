Suriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Mazze semtinde meydana gelen olayda, terk edilmiş bir aracın içine yerleştirilen bomba infilak etti. Bölge halkı paniğe kapılırken, olayı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.
SANA haber ajansının aktardığına göre, patlama eski bir otomobile yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı. Batı Şam’ın birçok noktasından duyulan patlamada can kaybı yaşanmadı.
ŞAM'DA PATLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgede çeşitli büyükelçilikler ve BM ofislerinin bulunması nedeniyle güvenlik güçleri alanı hızla kordon altına alarak soruşturma başlattı.
Saldırıyı üstlenen olmazken, yetkililer herhangi bir şüpheli hakkında bilgi paylaşmadı.
