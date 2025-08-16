Suriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldı

Suriye’nin başkenti Şam’ın Mazze semtinde terk edilmiş bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

SANA haber ajansının aktardığına göre, patlama eski bir otomobile yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı. Batı Şam’ın birçok noktasından duyulan patlamada can kaybı yaşanmadı.

ŞAM'DA PATLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede çeşitli büyükelçilikler ve BM ofislerinin bulunması nedeniyle güvenlik güçleri alanı hızla kordon altına alarak soruşturma başlattı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, yetkililer herhangi bir şüpheli hakkında bilgi paylaşmadı.