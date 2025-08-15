Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Terör örgütü PKK'nın sözde konferansına Suriye'den tepki! "Teröristler bizi temsil edemez"

Terör örgütü PKK'nın sözde konferansına Suriye'den tepki! "Teröristler bizi temsil edemez"

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Terör örgütü PKK&#039;nın sözde konferansına Suriye&#039;den tepki! &quot;Teröristler bizi temsil edemez&quot;
Terör Örgütü, PKK, YPG, Suriye, Haseke, Konferans, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’de Cezire, Fırat ve Genel Suriye Aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG’nin Haseke’de düzenlediği sözde “Ortak Tutum Konferansı”na katılanları ülkenin toprak bütünlüğünü ve halk birliğini tehdit eden ayrılıkçı girişimlerin aracı olmakla suçlayarak kınadı. Açıklamada, "PKK/YPG'nin Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor" ifadesi kullanıldı.

Suriye'de Cezire Fırat ve Genel Suriye Aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Haseke'de düzenlediği sözde "Ortak Tutum Konferansı"na ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'nın sözde konferansına Suriye'den tepki!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SÖZDE KONFERANSINA YÖNELİK SERT SÖZLER

Açıklamada, Cezire ve Fırat Nehri doğusundaki aşiretleri temsil ettiğini iddia eden kişilerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halk birliğini zayıflatmaya yönelik çağrılar yapan dini liderlerin bulunduğu sözde "Ortak Tutum Konferansı"na katılmalarının sert bir dille kınandığı belirtildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Arap halkını yerinden ettiği, aktivistleri alıkoyduğu, çocukları zorla silah altına aldığı ve köylerle yerleşim yerlerine ulaşımı engellediği vurgulanan açıklamada, teröristlerin uyuşturucu ve uyuşturucu hap ticareti yaptığı, ülkenin ulusal zenginliklerini yağmaladığı, devrik rejim ve İran destekli silahlı gruplarla ittifak kurarak muhalif sesleri susturmak amacıyla işkenceyle öldürdüğünün altı çizildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde konferansına Suriye'den tepki!

"TERÖR, BİZİ TEMSİL EDEMEZ"

Açıklamada, "PKK/YPG'nin Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor." ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG'nin, gazeteci ve aktivistleri keyfi şekilde tutukladığı, düşünce ve siyasi özgürlükleri bastırdığına dikkati çekilen açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettikleri bölgelerde Suriye vatandaşlarının ziyaretlerini "kefil sistemi"ne bağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikle tüm Suriyeli kardeşlerimize ve dünyadaki onurlu insanlara sesleniyoruz. Toprak bütünlüğünü, ülke birliğini ve halkın birliğini tehdit eden her türlü girişimi kesin ve açık bir şekilde reddediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşiretlerin tüm Suriyelilerin hayat hakkını korumak amacıyla Suriye hükümetinin yanında durduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu konferansa katılanların, PKK/YPG'nin elindeki ayrılıkçı projenin birer aracı haline geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Arap aşiretlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halk birliğini savunmaya devam edeceği belirtilerek, bu duruşun "aşılamaz kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

