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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte iftar programı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suudi Arabistan&#039;ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte iftar programı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ramazan ayı vesilesiyle Ankara'da iftar programı düzenlendi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen başkentteki iftar programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki diplomatik temsilciliklerden üst düzey davetliler ve birçok misafir katıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte iftar programı - 1. Resim

"İKİLİ İLİŞKİLERİN İVME KAZANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programda yaptığı konuşmada, misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek, programa katılmalarının onur verici olduğunu söyledi.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, yaklaşık 6 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu sürede kendisini akrabaları ve ailesi arasında hissettiğini dile getirdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğuna işaret eden Abu Al-Nasr, "Gelişmekte olan ikili ilişkilerin ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de ivme kazanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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