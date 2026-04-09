Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair iddialar yalanlandı. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, “Söz konusu durum bir ‘mera yasağı' değildir. Kars'ta da meraların kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir” dedi.

"İDDİALAR GERÇEK DEĞİL"

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Kars'ın Ani köyünde mera kullanımı yasaklandı” iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı, bir açıklama yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, kararının detaylarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Karsta mera yasağı iddialarına yalanlama

10 NİSAN’DA BAŞLADI

Bakanlık, tüm illerde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımının belirli bir takvim çerçevesinde yürütüldüğünü ve 10 Nisan tarihinde başladığını açıkladı. Bakanlık, daha erken tarihte meraya çıkılmamasının meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu durum bir ‘mera yasağı' değildir. 4342 sayılı Mera Kanunu gereği, ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kars'ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan tarihinde başlamaktadır. Bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni; meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir.

KIŞLAK OLARAK KULLANIMA AÇILDI

“Belirtilen tarihlerden önce meralarda otlatma yapılması meraların vejetasyon yapısının bozulmasına ve ot veriminin azalmasına sebep olmakta” diye vurgulayan Bakanlık, Ani köyü sınırları içerisinde bulunan bir alanın 1 Kasım 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında kışlak olarak kullanıma açıldığını söyledi.

“MERA ISLAH PROJESİ YÜRÜTÜLMEKTE”

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

Öte yandan, Ani köyüne ait meralarda geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için de bir mera ıslah projesi yürütülmektedir. Bu çalışmalar, meraların daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerimizin uzun vadede daha güçlü bir üretim yapabilmesi için uygulanmaktadır. Ayrıca, il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

