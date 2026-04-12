Sakarya’da bir dönemin popüler projelerinden olan eski tatil köyünde heyelan sonrasında deniz 100 metre içeri girdi, villalar ve havuzlar çöktü. Bölgede sahil koruma duvarı inşaatına başlandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinin belirli bir sahil kısmında etkili olan kıyı erozyonu endişelendirdi. Karasu Mahallesi sahilinde yer alan eski tatil köyü, dalgaların kıyıyı aşındırmasıyla yıkılma noktasına geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, köydeki villa ve havuzların çökmesinin ardından hareket geçti. Bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Tatil köyünde korkutan görüntü! Deniz içeri girdi, villalar ve havuz bir bir çöktü

KORUMA DUVARI İNŞA EDİLECEK

Bakanlık kıyı erozyonunu durduracak bir projeyi hayata geçirirken Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, devam eden tahkimat çalışmalarıyla sahil şeridinin koruma altına alınacağını açıkladı.

“DENİZ SIFIRA KADAR GELDİ”

Bölgede yaşanan tehlikeye ilişkin konuşan muhtar Kır, kıyı erozyonunun tahrip ettiği alanın geçmişi hakkında şunları söyledi:

Özel bir imarla beraber tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1990-1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması de gerekiyordu.

13-14 YILLIK BİR PROJE

Kır, "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının iki yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz ile birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı" dedi.

