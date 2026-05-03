Türkiye Belediyeler Birliği’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun mektubunun okutulmak istenmesi üzerine çıkan tartışmayla gerginliğe sahne oldu. CHP ve AK Parti üyeleri arasında yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilirken, seçim sonunda TBB Başkanlığına 446 oyla Vahap Seçer seçildi.

Haber Merkezi ANKARA - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısı CHP cephesinden gelen hamleyle krize döndü. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda divanda yer alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okutmak istemesi yüzünden CHP ve AK Partililer karşı karşıya gelince salonda gerilim yükseldi.



“MEKTUP” ISRARINA TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede büyüyen tartışma fiziki arbedeye dönüştü. Bazı katılımcıların kürsüye yönelmesiyle toplantı adeta kilitlendi. Yaşanan gerginlik üzerine oturuma ara verildi, salon boşaltıldı. Güvenlik önlemleri artırılırken, toplantıya ancak uzun bir aranın ardından devam edilebildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

KRİZ “POZ”LA DA KAPATILAMADI

Yaşanan tartışmaların ardından Cumhur İttifakı’nın adayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile CHP’nin adayı Vahap Seçer’in birlikte verdiği fotoğrafla gerginliğin üzeri kapatılmaya çalışıldı.



İMAMOĞLU DETAYI

5 Haziran 2024’te yapılan seçimde TBB Başkanlığına rüşvet, yolsuzluk gibi suçlardan tutuklu olan İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmişti. İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer başkanvekili olmuştu.

