Demiryolu hatlarında otla mücadele çalışmaları kapsamında 18 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında ilaçlama yapılacağı açıklandı. TCDD tarafından yapılan açıklamada 15 gün süreyle söz konusu bölgelerde hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, önemli bir duyuru yaptı. TCDD, otla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılacağı tarihleri açıklayarak uyardı.

Yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 18 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya - Süngütaşı hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde gerçekleştirileceği belirtildi.

TCDD tarih vererek uyardı! Demiryolu hattında ilaçlama yapılacak: Alanlara yaklaşmayın

"ALANLARA YAKLAŞMAYIN"

Demiryolu hatlarında otla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılacağını duyuran TCDD, ilacın insan ve hayvan sağlığı için tehlikeli olabileceğini vurgulayarak uyardı. Açıklamada, demiryolu güzergâhı ve istasyon çevrelerinde yaşayan vatandaşların ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları gerektiği vurgulandı.

TCDD tarih vererek uyardı! Demiryolu hattında ilaçlama yapılacak: Alanlara yaklaşmayın

15 GÜN HAYVAN OTLATMAYIN"

İlaçlama tarihinden itibaren 15 gün süreyle söz konusu bölgelerde hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaması gerektiği ifade edildi.

TCDD, ilaçlama çalışmalarının demiryolu hatlarında görüş alanını artırmak, yangın riskini azaltmak ve demiryolu güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşlardan yapılan uyarılara hassasiyetle uymalarını istedi.

TCDD tarih vererek uyardı! Demiryolu hattında ilaçlama yapılacak: Alanlara yaklaşmayın

İLAÇLAMA SÜRECEK

İlaçlama çalışmalarının 18 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya-Süngütaşı hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlarda devam edeceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası