Tekirdağ’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü. Feci kazada ağır yaralanan sürücü ve eşi, ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Muratlı yönüne seyreden M.K. idaresindeki otomobilin sürücüsü bir süre sonra hakimiyetini kaybetti.

Tekirdağda su kanalına düşen otomobilde sıkışan çift ölümden döndü

EŞİ İLE ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

İlçeye yaklaşık 1 kilometre kala M.K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Feci kaza sonrasında sürücü M.K. ve araçta bulunan eşi G.K. araç içinde sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Büyük hasar alan otomobilden çıkarılan çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Araçta sıkışan yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Korkunç kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

