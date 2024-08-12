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TEM Otoyolu'nda tır devrildi! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Çatalca gişeleri mevkiinde tır devrildi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca gişeleri mevkiinde tır devrildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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