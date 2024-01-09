TikTok fenomeni Hakan Yağar kimdir, hastalığı ne? Hakan Yağar kaç yaşında, nereli, TikTok hesabı ne?

9 Ocak 2024 17:54 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 18:05

Hakan Yağar kimdir, kaç yaşında? TikTok’ta engelli olduğunu yayınlarda takipçileri ile paylaşan Hakan Yağar’ın hastalığı ne, engeli nedir sorusu gündem oldu. Peki, Hakan Yağar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde…

HAKAN YAĞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Yağar, Nevşehir’de yaşayan 42 yaşındaki bir TikTok fenomenidir. Hakan Yağar’ın TikTok’ta 128 bin takipçisi bulunmaktadır ve kullanıcı adı “hakanyagar98” dir. Yayınlarını da yine TikTok üzerinden açmaktadır.

HAKAN YAĞAR’IN HASTALIĞI NEDİR?

Hakan Yağar hakkında ve özel hayatı ile ilgili çok geniş bilgi bulunmamaktadır. Hakan Yağar’ın yürümekte zorluk çektiği ve genellikle günlerini hastalığı nedeniyle yatarak geçirdiği bilinmektedir.

HAKAN YAĞAR NEREDE YAYIN AÇIYOR, TİKTOK ADI NE?

Hakan Yağar TikTok platformu üzerinden yayın açmaktadır. TikTok’taki adı “hakanyagar98”dir.