Türkiye'den turlar Güney Afrika'ya giden turist kafilesi, safaride rehberlerin uyarılarına rağmen file dokunmak istedi. Fil, turistlerin aracını kovalarken o anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Türkiye'den Güney Afrika'ya gidip safari turuna çıkan turistleri fil kovaladı. Bir turistin yanlarından geçen 5 ton ağırlığındaki file dokunmak istemesiyle başlayan kovalamaca kameralara yansıdı.

"HAYVAN ÖFKE PATLAMASI YAŞADI"

Amasya'dan katıldığı 20 kişilik turist kafilesinin başından geçen kovalamacanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan Mustafa Gül, safariye çıkarken görevlilerin kendilerini uyardığını belirterek, "Fillerle ilgili bilgi verdiler. 'Asla yüksek sesle konuşmayın. Temas etmeye, sarkmaya çalışmayın' dediler. Arkadaşlarımızdan biri file dokunmak isteyince hayvan öfke patlaması yaşadı. Peşimizden gelip kovaladı" dedi.

Turist kafilesini fil kovaladı! Yaptıkları hata pahalıya mal oluyordu

"İNSANA HAYATINDA KAÇ KEZ FİL SALDIRABİLİR"

Tur aracının sürücüsünün tecrübesiyle filin hışmından kurtulduklarına anlatırken arkadaşlarından bir kısmının 'Fil bir şey yapmaz' sözleriyle soğukkanlı davrandığına değinen Gül, "11 yıldır orada çalışan tur rehberi hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Ölümden döndüğümüzü belirtti. Bize saldıran filin 5 ton ağırlığında olduğuna dikkat çekti. İnsana hayatında kaç kez fil saldırabilir. Bu ülkede fil görmeden ölenler var. Biz fil saldırma lüksü bile yaşadık" diye konuştu.

