Türk fizikçi Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD'de kaybolmuştu

Türk fizikçi Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD'de kaybolmuştu

Türk fizikçi Furkan Dölek&#039;in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD&#039;de kaybolmuştu
ABD'de bir federal laboratuvarda güvenlik ihlalleri ihbarında bulunduktan sonra günlerdir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı 37 yaşındaki Furkan Dölek'in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı. Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan ve günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı ve New York’ta tutulduğu ortaya çıktı.

Türk fizikçi Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD'de kaybolmuştu - 1. Resim

ABD’de günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı bildirildi. ICE tarafından yapılan açıklamada, dosya numarası üzerinden yapılan başvuru sonucu Dr. Dölek’in New York’taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu’nda tutulduğu ortaya çıktı. Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için birçok Türk avukatın girişimde bulunduğu aktarıldı.

Türk fizikçi Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD'de kaybolmuştu - 2. Resim

USULSÜZLÜKLERİ RAPORLADIĞI İÇİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI İDDİASI

Dr. Dölek’in ABD’de veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdiği ve bu nedenle uğradığı mobbingin ardından görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.
Dölek’in ailesi, önce vizesi iptal edilen Dr. Dölek’in hukuki haklarının elinden alındığını, Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik yürüyüş başlatan Dölek’in, yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve CBP Messana NY Sınır Devriye İstasyonu’na götürüldüğü belirtildi.

Türk fizikçi Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD'de kaybolmuştu - 3. Resim

CERN VE FERMİLAB'TA GÖREV ALMIŞTI

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilmişti. Doktorasını İsviçre’de tamamladıktan sonra 2023 yılında ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne akademik çalışmalar için davet edilen Dölek, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.

