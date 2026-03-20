Türkiye, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde “Gözlemci Ülke” statüsü kazandığını açıkladı.

'GÖZLEMCİ ÜLKE' OLDU

Bakan Yumaklı “Mavi vatandaki tecrübemizi okyanuslara taşıyoruz. Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde 'gözlemci ülke' statümüz oy birliğiyle kabul edildi" dedi.

“HEDEFİMİZ TAM ÜYE OLMAK”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

Hedefimiz orta vadede 'tam üye' olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun.

Hint Okyanusu Tuna Komisyonu (IOTC), Hint Okyanusu'ndaki ton balığı stoklarını yönetmek amacıyla kurulan, kıyıdaş ve bölgede avcılık yapan ülkelerden oluşan uluslararası bir örgüttür. Üyeler arasında Hindistan, Çin, Vietnam, Filipinler, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Avustralya, İran, Pakistan, Kenya, Madagaskar, Seyşeller ve Sri Lanka gibi birçok ülke yer alıyor.

Örgütün temel amacı Hint Okyanusu ve çevresindeki yüksek göçmen ton balığı türlerinin (sarı yüzgeçli orkinos, büyük gözlü ton vb.) sürdürülebilir yönetimini sağlamak, bilimsel verilere dayalı avlanma kotaları belirlemek.



