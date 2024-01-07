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    Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2024 yılı hac protokolü imzalandı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzaladı. Erbaş, 2024'te hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu açıkladı.

    Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2024 yılı hac protokolü imzalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa Finali, Türk ve Suudi yetkililer arasında yaşanan olaylar sebebiyle oynanamamıştı. Gerçekleşen olaylar sonrasında Suudi Arabistan'ın, Türk vatandaşlarına hac kontenjanı vermeyeceği iddia edilmişti. Bu iddialar daha sonra yalanlanmıştı. Bugün de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzaladı.

    ERBAŞ, CİDDE'YE GİTTİ

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, beraberindeki heyet ile 2024 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

    Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2023 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2024 yılı hac protokolü imzalandı

    Erbaş, görüşmede, Türkiye nüfusuna göre kotanın güncellenmesi ve kontenjanın artırılması talebinde bulundu.

    Bakan Rabia, Türkiye'nin, 2024 hac dönemi hazırlıklarına erken başlamasından ve bunu başarıyla sürdürmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Suudi Arabistan'ın gelecek yıllarda hacı ve umreci sayısının artırılması konusunda gayretlerinin olduğunu ve çalışmalara başladıklarını belirtti.

    KONTENJAN BELİRLENDİ

    Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2024 yılı hac protokolünü imzaladı.

    Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanının 83 bin 430 olarak belirlendiğini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CiddeTürkiyeHacArabistan
    Haberler > Gündem > Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2024 yılı hac protokolü imzalandı
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