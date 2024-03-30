Türkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi

Vatandaşlar, oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basacak. Bu noktada mührün taşmaması ve pusulaya başka bir iz bırakılmaması gerekiyor. Zarfa ise oy pusulası dışında bir şey konulmayacak.

5 - MADDE BEŞ: OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATILACAK