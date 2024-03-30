Türkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Ancak vatandaşların oy kullanırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. İşte 5 maddede oy kullanma rehberi.
Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Ancak vatandaşların oy kullanırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İşte detaylar...
1 - NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞREN
Seçmenler yarın nerede oy kullanacağını, seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek. İnternetten öğrenmek isteyenler; YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi`nden kontrol edebilir. Öte yandan yarın sandığa giderken seçmen bilgi kağıdının getirilmesi de zorunlu olmayacak.
2 - NÜFUS CÜZDANI VB. BELGE OLMADAN OY KULLANILAMAYACAK
Seçmenlerin bilgi kağıdı getirmesi zorunlu olmayacak... Ancak vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini sandık başkanına vermesi gerekecek. Bu belgeyi sağlayamayan şahıslar oy kullanamayacak.
3 - CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRMEK YASAK
Öte yandan vatandaşların cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Vatandaşlar kabine girerken cihazlarını sandık kuruluna ya da yakınlarına bırakacak.
4 - PUSULAYA MÜHÜR DIŞINDA BİR İMZA ATILAMAYACAK
Vatandaşlar, oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basacak. Bu noktada mührün taşmaması ve pusulaya başka bir iz bırakılmaması gerekiyor. Zarfa ise oy pusulası dışında bir şey konulmayacak.
5 - MADDE BEŞ: OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATILACAK
Vatandaşlar, oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atacak. Ancak bu noktada önemli bir detay var; zarfı sandığa attıktan sonra mutlaka sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atmalısınız.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi