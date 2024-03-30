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Türkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Ancak vatandaşların oy kullanırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. İşte 5 maddede oy kullanma rehberi.

Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Ancak vatandaşların oy kullanırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İşte detaylar...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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