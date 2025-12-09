Anadolu Ajansı
Türkiye tarihinde ilk! AARIENEA birliğine başkanlık edeceğiz
Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek" dedi.
Özetle
az önce
Türkiye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği'ne (AARIENEA) ilk kez başkan seçildi.
- Türkiye, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi.
- Bu önemli gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.
- Birlik bünyesindeki tarımsal araştırma ve yeni teknoloji geliştirme faaliyetleri, Türkiye liderliğinde yürütülecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliğinde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.
"ÜLKEMİZ LİDERLİK EDECEK"
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi. Tarım diplomasisinde Türkiye'den önemli bir adım daha geldiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."
