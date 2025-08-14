Türkiye'deki dev parklar afet üssü olacak! Barınma altyapısı; Helikopter pisti, sağlık merkezleri yapılacak

ESMA ALTIN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı imar yönetmeliğinde afet ve acil durum değişikliği yaptı. Buna göre, parklarda afetlere karşı nitelikli toplanma alanları olacak. 5 bin metrekare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması için zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı sağlanabilecek. İtfaiye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu konulacak, ışıklandırmalı helikopter iniş yeri yapılacak.

Yine nüfusun yoğunluğuna göre, alanı 5 bin metrekare ve üzeri olan parklarda, parkın işlevini bozmayacak şekilde taban alanı 250 metrekareyi, yapı inşaat alanı 500 metrekareyi, kat adedi 2’yi, bina yüksekliği ise 7,5 metreyi aşmayacak şekilde ambulans istasyonunu da içeren sağlık tesisi kurulabilecek. Ayrıca konutla birlikte ticaretin yapılabildiği parsellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısı 250’den fazla projelendirme yapılması durumunda müstakil binada aile sağlığı merkezleri yapımı zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle konut parsellerinde yapı inşaat alanı 15 bin metrekare ve üzeri, konut sayısı 150’den fazla olan projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri inşa edilmesi zorunlu hâle getirildi. Bunun yanı sıra, imar planı iptalleri sebebiyle yürürlükte imar planı bulunmayan mevcut iskânlı yapılarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, bu tarz yapılarda binanın dış cephesini, taban ile inşaat alanını ve kullanım amacını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması şartıyla tadilatlarda imar planının yürürlüğüne bakılmayacak. Bu şekilde, imar planı olmayan bölgelerde yapılan iyileştirilmesinin ve güncellenmesinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.