Türkiye'nin zengin ailelerinden Koçak'ların 'miras' kavgası: Kara Todori Yalısı mahkemelik oldu

Boğaz'ın incilerden Kara Todori Yalısı'nın miras kavgasına mahkeme son verdi. Türkiye'nin zengin isimlerinden Servet Koçak’ın hesabındaki milyonlarca doları ve sahibi olduğu Kara Todori Paşası Yalısı’nı kızı Naciye Koçak’ın üzerine geçirdiğini iddia eden Recai ve Necati Koçak'ın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Yeniköy'de bulunan Kara Todori Paşa Yalısı, Türkiye'nin zengin ailelerinden Koçak'ların miras kavgası oldu.

Dr. Muvaffak Gören yalısıyla birlikte Boğaziçi'nde bulunan ikinci Venedik tipinde yalı olma özelliğine sahip Kara Todori Yalısı, Girit Valiliği sürecinde Alexander Kara Todori tarafından yaptırılmıştı.

Kara Todori Yalısı'nın mimarı ise Dolmabahçes Sarayı dahil İstanbul'da pekçok eserde imzası bulunan Sarkis Balyan.

ÇOCUKLARI MAHKEMELİK OLDU

İşte bu tarihi yalı, Türkiye zengin ailelerinden Koçak Ailesi'ne ait. Cevat Koçak ile eşi Servet Koçak (87), Boğaz'ın bu güzel yalısında birlikte hayatlarını sürdürdü. Ta ki Cevat Koçak'ın 1992'de ölümüne kadar. Bu tarihten itibaren Servet Koçak yalıda yalnız yaşamaya başladı.

Çocuklar ise miras kavgası nedeniyle mahkemelik oldu.

Hürriyet'ten Özge Öğrikar'ın haberine göre; Recai ve Necati Koçak kardeşler, anneleri Servet Koçak’ın hesabındaki milyonlarca doları ve sahibi olduğu Kara Todori Paşası Yalısı’nı kızı Naciye Koçak’ın üzerine geçirdiğini iddia ediyordu. Ancak mahkeme iki kardeşin davasını reddetti.

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ANNELERİ İÇİN 'BUNADI' DEMİŞLERDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anne Servet Koçak’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nu devreye soktu.

Raporda, “Servet Koçak’ın herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği veya bunama hali tespit edilmemiştir" ifadesi yer aldı.

Kararını açıklayan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Servet Koçak’ın savurganlığını gösterir hareketleri bulunmadığı gerekçesi ile Necati ve Recai Koçak kardeşlerin davasını reddetti.

Kara Todori Yalısı 2022 yılında 340 milyon TL muammen bedelle icradan satış haberleriyle gündem gelmişti. Yalı 1958'de yaşanan tanker yangınında ağır hasar görmüştü.