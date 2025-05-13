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Türkiye'ye bahar gelmiyor... Bir kente daha lapa lapa kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;ye bahar gelmiyor... Bir kente daha lapa lapa kar yağdı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis, karla karışık yağmur ve kar etkili oldu. Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücülerden tedbirli olmaları istendi.

Ardahan'da gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yoğun sis ve yer yer kara dönüştü.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun 2640 rakımlı Sahara mevkiinde etkili olan sağanak ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Yolun Yaylalar mevkiinde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur yağdı.

Yetkililer ilerleyen saatlerde özellikle sisin görüş mesafesini düşürebileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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